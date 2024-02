Rio Tinto Ltd Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" bewertet, basierend auf fünf positiven, zwei neutralen und keinen schlechten Bewertungen. Kurzfristig gesehen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit zwei positiven, einem neutralen und keinem negativen Urteil in den Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6201,67 GBP, was einer potenziellen Performance von 19,33 Prozent entspricht. Die aktuelle Bewertung der Aktie wird daher als "Gut" eingestuft.

Auf der Grundlage von Diskussionen in den sozialen Medien und der Stimmungsänderung wird das langfristige Sentiment für Rio Tinto als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen waren mittelmäßig intensiv, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird das Gesamtbild als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Rio Tinto überwiegend negativ diskutiert. An drei Tagen herrschte eine positive Stimmung, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung heute führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rio Tinto-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rio Tinto.