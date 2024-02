Rio Tinto Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 5203,32 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 5067 GBP, was einem Unterschied von -2,62 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, welcher aktuell bei 5507,22 GBP liegt. Da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-7,99 Prozent), erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Rio Tinto in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rio Tinto eine Outperformance von +14,3 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor konnte Rio Tinto mit einer Überperformance von 14,3 Prozent eine gute Bewertung erlangen.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto derzeit 12,83, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Anhand des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Rio Tinto als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rio Tinto-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,95 und ein Wert für den RSI25 von 57,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.