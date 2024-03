Rio Tinto Ltd Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Rio Tinto basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 83,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Rio Tinto-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Rio Tinto in Bezug auf den 25-Tage-RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab drei konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Rio Tinto hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Rio Tinto beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" mit einem durchschnittlichen KGV von 30, als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rio Tinto daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.