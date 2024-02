Rio Tinto Ltd Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Aktienkurs von Rio Tinto in der Branche "Materialien" zeigt eine Rendite von -7,11 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,66 Prozent aufweist, übertrifft Rio Tinto mit einer Rendite von 12,55 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Rio Tinto in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab sechs positive und acht negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rio Tinto von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rio Tinto-Aktie zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage (Wert: 55,39) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Rio Tinto.

Analysten bewerten die Rio Tinto-Aktie derzeit mit "Gut". Von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 4 auf "Gut" und 2 auf "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6017,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 12,94 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie entspricht. Insgesamt erhält Rio Tinto eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.