Rio Tinto Ltd Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Rio Tinto diskutiert, ohne dass dabei positive oder negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Rio Tinto, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt vier davon. Daher ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht" Signal, und die Analyse der Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Rio Tinto 5-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 5825 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 3,49 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6028,33 GBP. Diese Entwicklung wird als "Neutral"-Einschätzung betrachtet, und die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt insgesamt die Stufe "Gut".

Die Aktie von Rio Tinto hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt und liegt damit im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 18,44 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Rio Tinto-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Rio Tinto weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rio Tinto eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Rio Tinto Ltd kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...