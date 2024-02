Rio Tinto Ltd Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Rio Tinto ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten Tagen gab es drei positive und neun negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf historischer Basis, bei dem mehr Verkaufssignale als Kaufsignale verzeichnet wurden.

In Bezug auf die Dividende weist Rio Tinto im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der Branche Metalle und Bergbau eine Rendite von 6,01 % auf - 2,53 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet zeigt sich Rio Tinto durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau", mit einem Wert von 12,83 im Vergleich zu 30,6. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich zum Aktienkurs hat Rio Tinto im letzten Jahr eine Rendite von -7,11 % erzielt. Dies liegt um 13,38 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" (-20,48 %). Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite somit ebenfalls über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.