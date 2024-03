Rio Tinto Ltd Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 5207,03 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 5090 GBP, was einem Unterschied von -2,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5442,52 GBP, was unter dem letzten Schlusskurs (-6,48 Prozent) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Rio Tinto-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 14,68 Prozent über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche (-21,79 Prozent) liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie 14,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Rio Tinto-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 12,83 insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt, der 30,31 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".