Rio Tinto Ltd Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Rio Tinto-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im zurückliegenden Monat gab es 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dies bedeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 6201,67 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 20,96 Prozent entspricht. Aus diesem Grund erhält die Rio Tinto-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Rio Tinto eine Rendite von -7,11 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,7 Prozent, wobei Rio Tinto mit 14,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Rio Tinto wurde untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls in die Analyse einbezogen, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,19 Punkte, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,05 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Rio Tinto-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.