Rio Tinto Ltd Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Diskussionen über Rio Tinto auf den Social-Media-Plattformen geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt wurden fünf Handelssignale ermittelt, davon keine positiven und fünf negativen Signalen. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Rio Tinto bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rio Tinto in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rio Tinto wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5169,11 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 5484 GBP liegt deutlich darüber, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5272,97 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rio Tinto-Aktie wird somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rio Tinto bei 13,16 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 37,44 der Branche "Metalle und Bergbau". Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Sollten Rio Tinto Ltd Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...