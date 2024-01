Rio Tinto Ltd Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rio Tinto ist in den sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Neutral" betrachtet wird. Dies basiert auf einer Analyse von konkreten Handelssignalen aus sozialen Medien und führt zu 2 schlechten und 0 guten Signalen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Rio Tinto von Research-Analysten mit 5 guten, 3 neutralen und 0 schlechten Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Rio Tinto, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6028,33 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5572 GBP eine erwartete Kursentwicklung von 8,19 Prozent bedeutet, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Rio Tinto liegt bei 87,31, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 44,15, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt die Aktie von Rio Tinto eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit wird Rio Tinto insgesamt als "Neutral" eingestuft.

