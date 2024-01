Rio Tinto Ltd Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Rio Tinto wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50,88 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 39,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Bei Rio Tinto wurden die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Langfristig gesehen wird die Rio Tinto-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 5 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6028,33 GBP, was eine Performance von 4,33 Prozent erwarten lässt. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Rio Tinto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5778 GBP, was einem Unterschied von +11,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Tage (5169,59 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend mit einem Schlusskurs von 5470,91 GBP (+5,61 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rio Tinto-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

