Rio Tinto Ltd Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktie von Rio Tinto zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat sie nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Analysteneinschätzung hingegen ist überwiegend positiv, da von insgesamt 18 Analysten 4 die Aktie als "Gut" bewerten, während keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6017,5 GBP, was einer Erwartung von 11,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Rio Tinto im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Rio Tinto, mit positiven und negativen Aspekten.