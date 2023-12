Rio Tinto Ltd Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings war in den Diskussionen der Anleger verstärkt von negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Rio Tinto die Rede. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, konkret wurden 3 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) in der Kommunikation erkannt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenpolitik von Rio Tinto schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 2,99 Prozentpunkte (5,86 % gegenüber 8,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt ein "Gut", da in den letzten 12 Monaten 5 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Rio Tinto aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für Rio Tinto liegt im Durchschnitt bei 6028,33 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 3,24 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral". Die Gesamteinschätzung basierend auf den Analystenbewertungen ist daher "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Rio Tinto in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz. Dies führt dazu, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Anzahl der Beiträge zu Rio Tinto in den sozialen Medien war deutlich niedriger als üblich, was auch auf eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Sollten Rio Tinto Ltd Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...