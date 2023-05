Rio Tinto Ltd Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Rio Tinto-Kurs wird am 22.05.2023, 17:10 Uhr an der Heimatbörse London mit 4936 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Rio Tinto-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Rio Tinto-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Rio Tinto aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (5713,33 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 15,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4948,5 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Rio Tinto eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rio Tinto wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rio Tinto auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

