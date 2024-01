Rio Tinto Ltd Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto mit positiven Bewertungen in fundamentalen, technischen und Analystenaspekten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto liegt derzeit bei 13,16, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,83 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Rio Tinto derzeit überverkauft ist, mit einem RSI7 von 23,81 Punkten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung und bewertet die Aktie als "Neutral".

Analysten geben Rio Tinto überwiegend positive Bewertungen, mit 5 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 6028,33 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Aspekte, mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 5164,32 GBP und einem aktuellen Kurs von 5842 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf den GD200 und den GD50.

Insgesamt erhält die Aktie von Rio Tinto positive Empfehlungen in allen Bereichen und wird sowohl fundamental als auch technisch als unterbewertet eingestuft. Dies spiegelt sich in den überwiegend positiven Analystenempfehlungen wider, und die Aktie hat Potential für einen Anstieg in der Zukunft.

