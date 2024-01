Rio Tinto Ltd Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Rio Tinto liegt bei 90,56, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Hier liegt der RSI für die Rio Tinto bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung der Anleger kann sich ebenfalls auf die Aktienkurse auswirken. Unsere Analysten haben die Rio Tinto auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem haben Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen in Bezug auf die Rio Tinto angesprochen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung steht (1 "Schlecht"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Rio Tinto hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung zeigen von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten 5 Einstufungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rio Tinto vor. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 6028,33 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 9,89 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs (5486 GBP). Die sich daraus ergebende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Rio Tinto somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Rio Tinto auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) in Höhe von 13,16 als 64 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (36,75). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Rio Tinto Ltd-Analyse vom 18.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...