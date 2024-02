Rio Tinto Ltd Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Aktivität und Stimmungsänderung der Anleger in Bezug auf Rio Tinto wurden in einem längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität war erhöht, was auf eine starke Aktivität hinweist. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Rio Tinto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage unterstützen diese neutrale Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend Verkaufssignale geliefert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten hingegen bewerten die Rio Tinto-Aktie aktuell mit "Gut". Diese Einschätzung basiert auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet zudem auf ein Aufwärtspotenzial von 12,94 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Rio Tinto gemäß der verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung, wobei die Anlegerstimmung und die Rate der Stimmungsänderung auf "Schlecht" hinweisen, während die Analysten die Aktie positiv bewerten.