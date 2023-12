Rio Tinto Ltd Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto: Aktienanalyse zeigt Unterbewertung und gemischte Signale

Nach einer aktuellen Aktienanalyse wird Rio Tinto im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,16, während das Branchen-KGV bei 36,54 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 64 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionintensität wird als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Dividendenausschüttung schneidet Rio Tinto im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau schlechter ab. Die Dividendenrendite beträgt 5,86 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,85 %, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage führt zu einem "Gut"-Rating, da die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Aktienanalyse von Rio Tinto also ein gemischtes Bild mit einer Unterbewertung auf fundamentaler Basis, aber gemischten Signalen hinsichtlich Stimmung, Dividenden und RSI. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.

