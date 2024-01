Rio Tinto Ltd Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Dividendenrendite der Rio Tinto-Aktie beträgt aktuell 5,86 Prozent, was 2,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5164,32 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 5842 GBP liegt damit um 13,12 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5437,18 GBP) liegt auch hier der letzte Schlusskurs um 7,45 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz als weicher Faktor einbezogen. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -16,81 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +18,44 Prozent für Rio Tinto. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -16,81 Prozent, wobei Rio Tinto um 18,44 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Rio Tinto Ltd-Analyse vom 01.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...