Rio Tinto Ltd Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Rio Tinto eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Rio Tinto abgegeben. Zwei Handelssignale wurden identifiziert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rio Tinto von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmungslage wird auch durch die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Aktie von Rio Tinto zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rio Tinto weist eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Rio Tinto bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Analysten schätzen die Aktie von Rio Tinto auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Innerhalb eines Monats liegen 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor. Damit wird die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 6201,67 GBP erwartet, was einer positiven Einschätzung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Rio Tinto aktuell bei 5210,6 GBP, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4904,5 GBP aus dem Handel und hat einen Abstand von -5,87 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 5317,06 GBP, was einer Differenz von -7,76 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".