Rio Tinto Ltd Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Rio Tinto-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 5202,8 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5197 GBP, was einem Unterschied von -0,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 5515,8 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,78 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt gibt die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Rio Tinto.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Rio Tinto-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 2 Analysten sie positiv, 1 neutral und keiner negativ bewertet haben. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6201,67 GBP, was einer potenziellen Performance von 19,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche ist dies eine Outperformance von +13,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Rio Tinto mit einer Überperformance von 13,66 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Rio Tinto gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die Analysen und Bewertungen eine positive Einschätzung für die Rio Tinto-Aktie.