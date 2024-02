Rio Tinto Ltd Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 5192,71 GBP, was nur eine geringfügige Abweichung vom letzten Schlusskurs von 5328 GBP darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 5543,26 GBP nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten zeigen eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Rio Tinto. Sowohl die Anlegerstimmung als auch die Optimierungsprogramme deuten auf eine schlechte Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite der Rio Tinto-Aktie beträgt 6,01 Prozent und liegt damit 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie ebenfalls negativ bewertet.

Trotzdem wird die Aktie von Analysten insgesamt positiv bewertet, mit einer durchschnittlichen Kursprognose, die ein Aufwärtspotenzial von 12,94 Prozent voraussagt. Aufgrund dieser Analyse erhält Rio Tinto insgesamt eine gute Bewertung.