Rio Tinto Ltd Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Rio Tinto beträgt das aktuelle KGV 12 und vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 30. Fundamentale Gesichtspunkte deuten darauf hin, dass Rio Tinto derzeit unterbewertet ist, was die Aktie zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Rio Tinto derzeit eine Dividendenrendite von 6,01 % aus, während der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") bei 7,82 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rio Tinto gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Rio Tinto deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung seitens institutioneller Analysten führt. Auch die Prognose einer Kursentwicklung von 11,25 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 6017,5 GBP führen zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung durch fundamentale Gesichtspunkte und institutionelle Analysten, obwohl die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche niedriger ausfällt.