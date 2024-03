Rio Tinto Ltd Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Anlegerstimmung gegenüber Rio Tinto war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl die Kommunikation weder positiv noch negativ geprägt war, zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich eine negative Tendenz. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Rio Tinto von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Rio Tinto insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die Analytiker, die erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, sehen dies ähnlich - die durchschnittliche Empfehlung für Rio Tinto aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 6201,67 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 24,64 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Rio Tinto für diesen Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rio Tinto führt bei einem Niveau von 66,87 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,7 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,83 ist die Aktie von Rio Tinto auf Basis der heutigen Notierungen 58 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bewertet werden, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse erhält Rio Tinto daher die Einstufung "Gut".

Rio Tinto Ltd kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...