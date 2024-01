Rio Tinto Ltd Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, so die Anleger. An sechs Tagen war die Diskussion hauptsächlich positiv, aber an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Unterhaltung der Anleger jedoch positiver in Bezug auf das Unternehmen Rio Tinto. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertete. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für Rio Tinto liegt der RSI bei 23,81, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Rio Tinto-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Anstieg um 3,19 Prozent vom letzten Schlusskurs aus (5842 GBP) und resultieren in einer Empfehlung "Neutral". Insgesamt erhält Rio Tinto somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rio Tinto aktuell 5. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,98 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Rio Tinto daher als "Schlecht".

