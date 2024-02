Rio Tinto Ltd Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt positive Analystenbewertungen erhalten. Von insgesamt sechs Einschätzungen waren vier positiv, zwei neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führte. Innerhalb des letzten Monats wurde die Aktie von einem Analysten als positiv und von keinem als neutral oder negativ eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 6067,5 GBP, was 16,01 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 5230 GBP liegt. Daher erhält die Rio Tinto-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rio Tinto-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59 und der RSI der letzten 25 Tage bei 57,75, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5199,13 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 5537,12 GBP liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rio Tinto derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 2,39 Prozentpunkte (6,01 % gegenüber 8,4 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.