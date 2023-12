Rio Tinto Ltd Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das Anleger-Sentiment bezüglich Rio Tinto war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine bedeutenden positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Deshalb bekommt Rio Tinto insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Rio Tinto ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,16 auf, was 65 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (37,44). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der fundamentalen Analyse.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine "Gut"-Einschätzung, 3-mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Rio Tinto abgegeben. Langfristig hat der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhalten. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Rio Tinto aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 9,69 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6028,33 GBP, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt, was über 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -20,56 Prozent aufweist, liegt Rio Tinto mit 22,19 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Bereich Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt zeigen das Anleger-Sentiment, die fundamentale Analyse, die Analysteneinschätzung und der Branchenvergleich eine positive Entwicklung und Unterbewertung der Aktie von Rio Tinto, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

