Rio Tinto Ltd Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Dividendenrendite von Rio Tinto liegt derzeit bei 5,86 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,73 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -2,87 Prozent zur Rio Tinto-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Rio Tinto mit einer Rendite von 1,64 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,53 Prozent, während Rio Tinto mit 18,17 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung gegenüber Rio Tinto ist überwiegend negativ, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den Diskussionen in den sozialen Medien. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher erhält Rio Tinto insgesamt eine "Schlecht"-Wertung.

Rio Tinto Ltd kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Rio Tinto Ltd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Rio Tinto Ltd-Analyse.

Rio Tinto Ltd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...