Rio Tinto Ltd Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,11 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich zu einer Outperformance von +13,79 Prozent führt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,9 Prozent gefallen. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,9 Prozent, was Rio Tinto um 13,79 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Rio Tinto mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 8,22 Prozent. Dies resultiert in einer Differenz von -2,21 Prozent zur durchschnittlichen Dividendenrendite der "Metalle und Bergbau"-Branche. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erhielt Rio Tinto insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 5 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 24,11 Prozent, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen, der für Rio Tinto aktuell einen Wert von 35,52 aufweist, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt wird daher der RSI für Rio Tinto als "Neutral" eingestuft.