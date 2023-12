Rio Tinto-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Rio weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 % für "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Rio ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Rio eher neutral sind. Daher erhält Rio in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Rio eine Performance von 9,68 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,25 Prozent im Branchenvergleich für Rio und führt zu einem Rating als "Gut" in dieser Kategorie.

