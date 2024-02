Rio Tinto-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Analyse von Finanzexperten ergibt ein positives Langzeit-Szenario für die Aktie von Rio Tinto. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 6017,5 GBP, was einer 12,37-prozentigen Steigerung gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 5355 GBP entspricht.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beruht, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Rio Tinto. In den letzten Tagen zeigen sich jedoch vermehrt negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten auf überwiegend negative Signale hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 12,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt das Unternehmen um 12,5 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Rio Tinto im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt. Mit einer Rendite von 6,01 % liegt die Dividende 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8,5 %.

Abschließend wird die Aktie von Rio Tinto von den Analysten als "Gut" eingestuft, während das Anleger-Sentiment neutral ist. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen eine starke Performance gezeigt, jedoch liegt die Dividendenrendite unter dem Durchschnitt.