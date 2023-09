Rio Tinto Aktie: Ein wahrer Champion!

Rio Tinto, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Metals & Mining", notiert aktuell (Stand 10:21 Uhr) mit 5285.33 GBP nahezu gleich (-0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Rio Tinto hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 8,28 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (8.48%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,2 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Rio Tinto-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rio Tinto vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 5951,43 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (5289 GBP) ausgehend um 12,52 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Rio Tinto von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Rio Tinto erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -12,99 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +18,66 Prozent im Branchenvergleich für Rio Tinto bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,99 Prozent im letzten Jahr. Rio Tinto lag 18,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

