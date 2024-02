Rio Tinto Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat im letzten Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 12,23 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,34 Prozent, wobei Rio Tinto aktuell 12,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rio Tinto eine Rendite von 6,01 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8,49 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Analysten sehen die Rio Tinto-Aktie langfristig positiv und vergeben insgesamt 4 positive, 2 neutrale und keine negative Bewertung. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6017,5 GBP, was eine zukünftige Performance von 12,6 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" seitens der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 293,11 GBP lag, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5344 GBP lag, was einen Unterschied von +1723,21 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Rio Tinto-Aktie in der technischen Analyse also ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.