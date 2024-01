Rio Tinto Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Rio Tinto-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (6294 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 16,95 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rio Tinto also eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Rio Tinto ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Allerdings zeigte sich auch ein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 36,87) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Rio Tinto daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.