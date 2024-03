Rio Tinto Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Das Anlegersentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Rio Tinto stark diskutiert, jedoch wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Dennoch beschäftigten sich die Diskussionen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Rio Tinto, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte. Analytische Studien zeigten, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt schlechten Signal führte.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Rio Tinto-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5207,03 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 5090 GBP, was einem Unterschied von -2,25 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 5442,52 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter lag (-6,48 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine gute, 2-mal eine neutrale und 0-mal eine schlechte Einschätzung für Rio Tinto abgegeben. Dies führt langfristig zu einer guten Bewertung. Innerhalb eines Monats gab es 2 gute, 1 neutrale und 0 schlechte Einschätzungen, was zu einer letzten guten Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 21,84 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6201,67 GBP, was als gute Einschätzung betrachtet wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigte, dass das Unternehmen weniger Beachtung erhielt als zuvor, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rio Tinto-Aktie daher eine schlechte Bewertung.