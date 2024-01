Rio Tinto Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Rio Tinto wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führte.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Rio Tinto in den letzten 12 Monaten fünf Mal die Bewertung "Gut" und drei Mal die Bewertung "Neutral", während kein Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält das Unternehmen daher insgesamt das Rating "Gut". Es gab jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Rio Tinto und das mittlere Kursziel liegt bei 6028,33 GBP, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Rio Tinto eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Rio Tinto mit 17,9 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rio Tinto liegt bei 72,64, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine negative Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren, dass Rio Tinto gemischte Bewertungen erhält, aber langfristig von institutioneller Seite positiv eingeschätzt wird. Die Diskussionstätigkeit und Stimmungsänderungen im Internet können jedoch die Einschätzungen beeinflussen und müssen daher weiterhin beobachtet werden.

