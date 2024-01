Rio Tinto Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Diskussionen über Rio Tinto in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen als "Gut" einzustufen, da in diesem Zeitraum drei positive Handelssignale ermittelt wurden und keine negativen Signale vorliegen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Rio Tinto eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat das Unternehmen mit einer Rendite von 10,86 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Basierend auf dieser sehr guten Entwicklung erhält Rio Tinto ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Rio Tinto liegt auf 7-Tage-Basis bei 34,56 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 57,79 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Rio Tinto-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Rio Tinto als unterbewertet, da das KGV mit 12,83 insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" ist, der bei 30,35 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Rio Tinto bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist und in den verschiedenen Bereichen positive Ratings erhalten hat.