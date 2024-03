Rio Tinto Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Rio Tinto zuletzt intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Rio Tinto, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer gesamten "Gut" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich konnte Rio Tinto in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielen, die im Durchschnitt um -20,9 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -20,9 Prozent hatte, lag Rio Tinto um 13,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage und dem 50-Tages-Durchschnitt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto mit einem Wert von 12,83 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau", was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 31,36, was einen Abstand von 59 Prozent zum KGV von Rio Tinto bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.