Rio Tinto Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Meinung der Anleger zu Rio Tinto hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. An drei Tagen gab es positive Diskussionen, während an acht Tagen die Stimmung eher pessimistisch war. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage wurde die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft. Eine tiefgehende Analyse der Kommunikation ergab sowohl positive als auch negative Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Rio Tinto führte.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Rio Tinto-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 5202,8 GBP über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 5197 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf charttechnischer Basis führte. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5515,8 GBP wurde analysiert und zeigte einen Unterschied von -5,78 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten sind langfristig optimistisch und bewerten die Rio Tinto-Aktie insgesamt als "Gut". Kurzfristig wurde die Aktie von 2 Analysten als "Gut", von 1 als "Neutral" und von keinen als "Schlecht" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6201,67 GBP, was einer potenziellen Performance von 19,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rio Tinto-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen keine überkauften oder überverkauften Signale und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Rio Tinto-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.