Rio Tinto Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Positiven Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rio gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Rio liegt bei 71,43 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Rio 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent für die Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rio in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rio wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

