Rio Tinto Aktie: Das gab es noch nie!

Die Dividendenrendite der Rio Tinto-Aktie beträgt 6,01 Prozent, was 1,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +7,64 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nah am aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating für die Rio Tinto-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung hat sich für Rio Tinto in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Hingegen wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Rio Tinto gemessen, wodurch das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Rio Tinto-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 10,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,9 Prozent, wobei Rio Tinto aktuell 10,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.