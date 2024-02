Rio Tinto Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Basierend auf diesem Wert ist Rio Tinto mit einem KGV von 12,83 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 30,49, was einen Abstand von 58 Prozent zum KGV von Rio Tinto bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Rio Tinto in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion führt. Allerdings wurde über Rio Tinto weniger diskutiert als gewöhnlich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen für Rio Tinto, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da 1 Analyst eine positive Einschätzung abgegeben hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6067,5 GBP, was eine mögliche Steigerung um 16,01 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 5230 GBP bedeutet. Somit erhält die Rio Tinto-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat Rio Tinto im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 14,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,26 Prozent, und Rio Tinto übertrifft diesen Wert um 14,15 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.