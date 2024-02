Rio Tinto Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Rio Tinto eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Rio Tinto von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für die Rio Tinto-Aktie der letzten 7 Tage, der aktuell bei 69 liegt. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,39 weniger volatil, aber auch hier ist Rio Tinto weder überkauft noch überverkauft, sodass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Rio Tinto mit -7,11 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine mittlere Rendite von -19,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Rio Tinto mit 12,55 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,01 Prozent und liegt damit 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 8,51). Die Rio Tinto-Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Relation gesetzt.