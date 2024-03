Rio Tinto Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das britisch-australische Bergbauunternehmen Rio Tinto hat in den verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Ergebnisse erzielt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Rio Tinto positiv bewertet. Mit einem KGV von 12,83 liegt der Wert deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30 für Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Allerdings schneidet das Unternehmen in Bezug auf Dividendenrendite im Vergleich zur Branche schlechter ab. Mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent liegt Rio Tinto unter dem Branchendurchschnitt von 7,78 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Aktienkurs-Performance hat Rio Tinto in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +13,54 Prozent im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,65 Prozent gefallen sind, liegt Rio Tinto mit einem Rückgang von -7,11 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Performance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten für die Rio Tinto-Aktie ist ebenfalls positiv. Auf langfristiger Basis wird die Aktie von 5 von insgesamt 18 Analysten als "Gut" eingestuft, während keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei 2 Analysten die Aktie positiv bewerten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6201,67 GBP, was einer Erwartung von 26,45 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt sich, dass die Rio Tinto-Aktie in den Bewertungskategorien KGV, Dividendenrendite, Aktienkurs-Performance und Analysteneinschätzung unterschiedliche Ergebnisse erzielt hat. Während sie in einigen Bereichen positiv abschneidet, gibt es auch Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf besteht.