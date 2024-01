Rio Tinto Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Rio Tinto wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Rio Tinto in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 90,56, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,37, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 13,16 ist die Aktie von Rio Tinto auf Basis der heutigen Notierungen 64 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bewertet werden. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung und somit die Einstufung "Gut" aus fundamentaler Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Rio Tinto mit einer Rendite von 1,64 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Rio Tinto mit 18,37 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

