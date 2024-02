Rio Tinto Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Rio Tinto war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rio Tinto daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Schlecht", 0 mal "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung führt, da mehr Verkaufssignale als Kaufsignale zu verzeichnen waren.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Rio Tinto wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rio Tinto zeigte jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Rio Tinto in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Rio Tinto gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,01 % aus, was 2,53 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8,53 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Rio Tinto-Aktie aktuell bei 5195,94 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5515 GBP deutlich darüber liegt (+6,14 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (5545,16 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,54 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Rio Tinto auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.