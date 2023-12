Rio Tinto Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie liefern. In Bezug auf Rio Tinto zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Rio Tinto mit 5496 GBP derzeit +3,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,36 Prozent liegt.

Die Dividendenrendite von Rio Tinto beträgt derzeit 5,86 % und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 8,84 % für "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als schlecht eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Rio Tinto diskutiert wurde. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rio Tinto insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

