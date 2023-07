Rio Tinto-Aktie: Starke Kursveränderung bei Rio Tinto!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Heute wurden die Halbjahresergebnisse von Rio Tinto vorgestellt. Um einen raschen Überblick zu erhalten, fangen wir mit den neuesten Analysteneinschätzungen an und bekommen so einen Einblick in das institutionelle Sentiment bezüglich des Unternehmens. Doch eines vorweg: Es scheint keine Einigkeit unter den Experten über die Aktie von Rio Tinto zu geben!

Zeit sich vom Papier zu trennen?

Die erste Einschätzung kommt von der US-Bank JP Morgan. In seiner jüngsten Analyse ließ Patrick Jones seine Bewertung nach Prüfung der Zahlen auf “Underweight” mit einem Kursziel bei 5.390 Pence stehen. Laut dem Analysten hat der Bergbaukonzern sowohl seine eigenen als auch die Konsensprognosen leicht verfehlt.

Eine weitere Perspektive liefert uns die kanadische Bank RBC, welche ihr Rating auf “Sector Perform” mit einem Kursziel bei 5.100...