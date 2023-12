Rio Tinto Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Der Aktienkurs von Rio Tinto hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rio Tinto eine Outperformance von +18,44 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -16,81 Prozent, wobei Rio Tinto um 18,44 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal, das die technische Analyse betrachtet, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI von Rio Tinto liegt bei 23,81, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Rio Tinto-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 5164,32 GBP, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5842 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +13,12 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5437,18 GBP) liegt mit einem Unterschied von +7,45 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, wodurch die Rio Tinto-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Rio Tinto-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 6028,33 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,19 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral". Insgesamt erhält Rio Tinto somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

