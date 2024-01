Rio Tinto Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Rio Tinto-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5572 GBP gehandelt, was einem Anstieg von +0,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,63 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf die charttechnische Analyse eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Rio Tinto als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im selben Sektor ("Materialien") zeigt sich eine Rendite von 1,64 Prozent für Rio Tinto, was mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite von -16,47 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Rio Tinto mit einer Rendite von 18,11 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 13,16 ist Rio Tinto im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" deutlich unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 36,81 liegt, was einen Abstand von 64 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

